Газпром відмовляється збільшувати транспортування газу до ЄС через Україну

Відкрите акціонерне товариство «Газпром» відмовилось збільшувати транспортування газу до ЄС через Україну, що спричинило стрибок цін на європейських газових хабах.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в пресслужбі ТОВ «Оператор ГТС».

Зазначається, що у травні 2021 року був проведений аукціон з розподілу додаткових переривчастої потужності на всіх точках міждержавного з’єднання, зокрема, на кордоні Україна - РФ – точці Суджа. Після того, як на ньому була розподілена вся запропонована потужність обсягом 15 млн кубометрів на добу на гарантованій основі, ОГТСУ запропонував додаткові потужності обсягом 63,7 млн кубометрів на добу.

Щоправда, як і на аналогічному аукціоні наприкінці квітня, російська сторона проігнорувала пропозицію.

Такий результат і відсутність додаткових обсягів транзиту вплинули на ціни на європейських хабах - вони підскочили до 333 дол. за 1 тис. кубометрів, зауважили в ОГТСУ.

«Незважаючи на високі ціни на газ в ЄС, Газпром не скористався можливістю збільшити транспортування газу до ЄС через Україну, як це передбачено існуючою транзитною угодою, хоча це дозволило б додатково поставити до Європи 2 млрд куб. м у червні, що прискорило б заповнення європейських газових сховищ. Це ще раз підкреслює вразливість кон’юнктури на європейського ринку через монополізацію експорту газу лише однією компанією», - прокоментував генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.

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Як повідомляв Укрінформ за даними ОГТСУ, у травні 2021 року транзит природного газу українською ГТС до країн Європи становив 3,85 млрд кубометрів. Порівняно з квітнем обсяг транзиту збільшився майже на 4%. Середньодобовий транзит становив 124 млн кубометрів.

Транзитну угоду між НАК «Нафтогаз України» та російським ВАТ «Газпром», укладено наприкінці 2019 року строком на п’ять років. Вона передбачає бронювання Газпромом потужностей для транзиту в обсязі 65 млрд кубометрів у 2020 році та по 40 млрд кубометрів у 2021 - 2024 роках.

Фото: Нафтогаз