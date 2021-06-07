Експерти цього тижня прогнозують подальше зміцнення гривні

Поточного тижня очікується незначне зростання курсу гривні до долара, готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,9/27,1 грн.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в щотижневому прогнозі компанії "Альпарі", який є в розпорядженні агентства.

"Цього тижня ми очікуємо на помірне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,0 грн, а готівковий долар у банках торгуватиметься близько 26,9/27,1 грн", - йдеться в повідомленні.

За минулий тиждень курс гривні до долара зріс у всіх сегментах валютного ринку на 0,8-1,0%. Так, із минулого понеділка офіційний курс гривні до долара США, встановлений НБУ, зріс з 27,50 до 27,29 грн (0,8%).

Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «УкрДилінг», за цей же час знизилися з 27,46/27,48 до 27,21/27,23 (-0,9%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень знизилися з 27,37/27,55 до 27,11/27,31 (-1,0%/-0,9%). При цьому спред між середнім продажем і середньої купівлею розширився з 0,7% до 0,8% за рахунок більш швидкого зниження курсу купівлі порівняно з продажем.

Як повідомляв Укрінформ, за словами голови ради Національного банку Богдана Данилишина, на міжбанківському валютному ринку гривня продовжує зміцнюватися, цьому сприяє переважання пропозиції іноземної валюти з боку клієнтів банків.