НБУ надав рефінансування трьом банкам на ₴800 мільйонів

Національний банк 4 червня надав рефінансування трьом банкам на 800 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Національний банк України повідомляє, що 4 червня 2021 року відбувся кількісний тендер з рефінансування банків строком до 84 днів, за результатами якого задоволено заявки 3-ох банків на суму 800,0 млн грн за процентною ставкою у розмірі 7,50% річних", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Нацбанк 28 травня 2021 року надав рефінансування чотирьом банкам на 8,9 млрд грн.