Бердянський аеропорт можуть відновити в рамках будівництва військово-морської бази

Бердянський аеропорт можуть відновити в рамках будівництва військово-морської бази

Укрінформ
Бердянський аеропорт можуть відновити в рамках будівництва військово-морської бази ВМС.

Про це під час пресконференції "Бердянськ - новини літнього туристичного сезону 2021" сказав міський голова Бердянська Валерій Баранов, передає кореспондент Укрінформу.

"Після розвалу Радянського союзу аеропорт зупинився. Зараз аеропорт у нас не діє, але ми займаємося питанням його відновлення. Я зустрічався з міністром інфраструктури, зараз ми працюємо з Міністерством оборони. У нас будується військово-морська база, і там є плани щодо аеропорту та злітно-посадкової смуги ", - сказав міський голова Бердянська.

Відновлення діяльності аеропорту - це проект не цього року. Баранов зазначає, що вів переговори з китайськими і турецькими інвесторами і розуміє важливість даного об'єкту, в тому числі і з точки зору інвестиційної та туристичної привабливості.

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Як повідомлялося, в 2018 році Міністерство інфраструктури розглядало варіанти, що бердянський аеропорт буде сезонно обслуговувати внутрішні рейси. Тоді йшлося про те, що аеропорт курортного Бердянська міг би стати альтернативою аеропорту Маріуполя.

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