Україна експортуватиме дрібну рогату худобу до Кувейту

Україна експортуватиме дрібну рогату худобу до Кувейту

Укрінформ
Україна та Кувейт погодили новий ветеринарний сертифікат на експорт дрібної рогатої худоби.

Рішення ухвалили цього тижня компетентні органи двох держав, повідомляє Укрінформ і посиланням на Міністерство закордонних справ України.

«Ми розуміємо, що український бізнес шукає нові можливості на іноземних ринках у період виходу з кризи, спричиненої пандемією COVID-19. Тому наполегливо допомагаємо усувати всі перепони для експорту. Завдяки співпраці МЗС, наших дипломатів у Кувейті та Держпродспоживслужби нині ми додатково відкрили ринок Кувейту для українських експортерів, і це продовження цієї політики», – заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Своєю чергою голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька наголосила, що вітчизняні виробники, які займаються розведенням і вирощуванням дрібної рогатої худоби, здатні конкурувати на світовому ринку, і відкриття ринку Кувейту для експорту ДРХ створює для них додаткові можливості. «Ми, зі свого боку, з колегами з МЗС продовжуватимемо роботу над відкриттям нових експортних ринків», – додала вона.

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Як повіломлялося, раніше можливість експортувати власну продукцію до Кувейту отримали українські виробники молока та молочних продуктів.

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