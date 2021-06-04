Україна експортуватиме дрібну рогату худобу до Кувейту

Україна та Кувейт погодили новий ветеринарний сертифікат на експорт дрібної рогатої худоби.

Рішення ухвалили цього тижня компетентні органи двох держав, повідомляє Укрінформ і посиланням на Міністерство закордонних справ України.

«Ми розуміємо, що український бізнес шукає нові можливості на іноземних ринках у період виходу з кризи, спричиненої пандемією COVID-19. Тому наполегливо допомагаємо усувати всі перепони для експорту. Завдяки співпраці МЗС, наших дипломатів у Кувейті та Держпродспоживслужби нині ми додатково відкрили ринок Кувейту для українських експортерів, і це продовження цієї політики», – заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Своєю чергою голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька наголосила, що вітчизняні виробники, які займаються розведенням і вирощуванням дрібної рогатої худоби, здатні конкурувати на світовому ринку, і відкриття ринку Кувейту для експорту ДРХ створює для них додаткові можливості. «Ми, зі свого боку, з колегами з МЗС продовжуватимемо роботу над відкриттям нових експортних ринків», – додала вона.

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Як повіломлялося, раніше можливість експортувати власну продукцію до Кувейту отримали українські виробники молока та молочних продуктів.