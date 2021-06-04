В Україні прагнуть досягти європейського рівня гарантування вкладів - €100 тисяч

У Фонді гарантування вкладів фізичних осіб мають на меті досягти європейського рівня гарантування вкладів — 100 тис. євро.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю порталу Minfin.com.ua розповіла директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут.

"Проєктом закону передбачається 400 тис. грн з дати голосування і 600 тис. грн з початку 2023 року. Тобто, 600 тис. - це не мрія, а реальний план. При тому, що наша стратегічна мета - досягти європейського рівня гарантування вкладів — 100 тис. євро", - сказала Рекрут.

Вона зазначила, що рішення про конкретну гарантовану суму залежить від комплексу факторів, прийнятих у всьому світі. По-перше, сума гарантування повинна не менш як у 5 разів перевищувати ВВП на душу населення. Сьогоднішні 200 тис. грн — це набагато нижче світового бенчмарка. Нижче нас із європейських країн лише Молдова — 2,3 тис. євро.

По-друге, покриття за кількістю вкладів. Тут з покриттям понад 98% ми були завжди в «топі» через надмірно велику кількість дрібних вкладів у банківській системі. По-третє, покриття за сумою вкладів згідно зі світовою практикою повинно бути 50−60%. У нас сьогодні це менше 40%.

"Після підвищення до 400 тис. грн — це буде близько 55,5%, до 600 тис. грн — понад 60%, залежно від динаміки і структури депозитів. Існує думка, що вище за цю межу йти не варто, оскільки в такому випадку вкладники припиняють нести відповідальність за вибір банку, а банки прийматимуть на себе надмірні ризики", - зауважила Рекрут.

Крім цього, враховується фінансовий стан Фонду: скільки резервних активів є в наявності.

"Фонд повинен бути в змозі покрити виплати в нормальних і кризових умовах, не позичаючи у держави. При збільшенні до 600 тис. грн ми спокійно виконуємо ці вимоги. Якщо ж наші показники будуть вищими, ми повернемося до питання збільшення суми до 800 тис. або навіть 1 млн грн достроково. Зараз стоїть завдання досягти компромісу, який стимулюватиме приплив вкладів до банків і виведе Україну хоча б на середньосвітовий рівень гарантій, але не створить ризиків для ФГВФО", - підсумувала Рекрут.

Як повідомлялось, Кабінет Міністрів 14 квітня 2021 року підтримав проєкт закону щодо приєднання державного Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізосіб.

Фонд гарантування вкладів фізосіб хоче збільшити гарантовану суми відшкодування вдвічі – до 400 тис. гривень, востаннє вона збільшувалася у 2012 році.

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25 травня 2021 року кілька нардепів на чолі з главою фінкомітету Верховної Ради Данило Гетманцевим зареєстрували законопроєкт №5542-1 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб". Документ, серед іншого, передбачає збільшення гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами з 200 тис. грн до 400 тис. грн вже з дня набрання чинності законом (у разі його прийняття) та до 31 грудня 2022 року, а з 1 січня 2023 року – збільшення гарантованої суми до 600 тис. грн.