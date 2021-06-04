Нафта дешевшає на тлі нерівномірної вакцинації у світі
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість серпневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 71,12 за барель, що на $ 0,19 (0,27%) нижче ціни на момент закриття попередньої сесії.
Ціна ф'ючерсів на WTI на липень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $ 68,65 за барель, що на $ 0,16 (0,23%) нижче підсумкового значення попередньої сесії. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $ 71,31 і $ 68,81 відповідно.
Доповідь міністерства енергетики США, опублікована напередодні, показала істотне зниження запасів нафти в країні, проте резерви бензину, а також дистилятів несподівано зросли, що було сприйнято трейдерами як сигнал слабкого попиту на нафтопродукти.
Згідно з даними Міненерго, запаси сировини у Штатах за тиждень, що завершився 28 травня, зменшилися на 5,1 млн барелів, запаси бензину зросли на 1,5 млн бар., дистилятів - на 3,7 млн бар.
Очікування, що з початком автомобільного сезону у Штатах попит на бензин зросте, підтримували нафтовий ринок, і були одним з ключових двигунів підвищення цін за останні дні.
Водночас повільне розгортання вакцинації і високий рівень інфікування в таких країнах, як Індія і Бразилія, негативно позначаються на перспективах попиту на швидкозростаючих світових ринках нафти і нафтопродуктів.
«Ми як і раніше вважаємо, що відновлення попиту на нафту багато в чому залежить від вакцинації. Америка і Європа далеко просунулися в своїх зусиллях з вакцинації, але її повільне розгортання як у розвинених, так і в країнах Азії, що розвиваються означає, що обмеженням соціального дистанціювання в регіоні не видно кінця», - зазначають аналітики JPMorgan Chase.
Ціни зросли на початку цього тижня, оскільки група ОПЕК + опублікувала прогноз, в якому йдеться, що попит перевищить пропозицію в другій половині 2021 року. ОПЕК + погодилася 1 червня продовжити обмеження пропозиції до липня.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 71,31 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 71,42 долара за барель, що на 11 центів вище рівня закриття торгів ($ 71,31).