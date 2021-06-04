Нафта дешевшає на тлі нерівномірної вакцинації у світі

Ціни на нафту знизяться в п'ятницю, 4 червня, на тлі збільшення запасів бензину у США, а також зростання побоювань з приводу нерівномірного глобального процесу вакцинації.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість серпневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 71,12 за барель, що на $ 0,19 (0,27%) нижче ціни на момент закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на WTI на липень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $ 68,65 за барель, що на $ 0,16 (0,23%) нижче підсумкового значення попередньої сесії. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $ 71,31 і $ 68,81 відповідно.

Доповідь міністерства енергетики США, опублікована напередодні, показала істотне зниження запасів нафти в країні, проте резерви бензину, а також дистилятів несподівано зросли, що було сприйнято трейдерами як сигнал слабкого попиту на нафтопродукти.

Згідно з даними Міненерго, запаси сировини у Штатах за тиждень, що завершився 28 травня, зменшилися на 5,1 млн барелів, запаси бензину зросли на 1,5 млн бар., дистилятів - на 3,7 млн ​​бар.

Очікування, що з початком автомобільного сезону у Штатах попит на бензин зросте, підтримували нафтовий ринок, і були одним з ключових двигунів підвищення цін за останні дні.

Водночас повільне розгортання вакцинації і високий рівень інфікування в таких країнах, як Індія і Бразилія, негативно позначаються на перспективах попиту на швидкозростаючих світових ринках нафти і нафтопродуктів.

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«Ми як і раніше вважаємо, що відновлення попиту на нафту багато в чому залежить від вакцинації. Америка і Європа далеко просунулися в своїх зусиллях з вакцинації, але її повільне розгортання як у розвинених, так і в країнах Азії, що розвиваються означає, що обмеженням соціального дистанціювання в регіоні не видно кінця», - зазначають аналітики JPMorgan Chase.

Ціни зросли на початку цього тижня, оскільки група ОПЕК + опублікувала прогноз, в якому йдеться, що попит перевищить пропозицію в другій половині 2021 року. ОПЕК + погодилася 1 червня продовжити обмеження пропозиції до липня.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 71,31 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 71,42 долара за барель, що на 11 центів вище рівня закриття торгів ($ 71,31).