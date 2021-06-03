Любченку призначили заступників - Мінекономіки

Кабінет Міністрів призначив Володимира Гринюка першим заступником міністра економіки, а Крістіну Голубицьку - заступником міністра економіки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02 червня 2021 р. № 546-р першим заступником міністра економіки України призначено Володимира Олексійовича Гринюка", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначають, що Володимир Гринюк здобув кваліфікацію юриста та протягом 22 років займався науково-викладацькою діяльністю в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Крім того, Гринюк поєднував основну роботу з практичною діяльністю за сумісництвом, в тому числі на керівних посадах у приватному секторі. У жовтні 2011 року отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. З 2020 року - член методичної ради при Офісі Генерального прокурора.

Також, розпорядженням Кабінету Міністрів України від від 02 червня 2021 р. № 547-р заступником міністра економіки України призначено Голубицьку Крістіну Ігорівну. Голубицька розпочала свою трудову діяльність в 2010 році на посаді економіста відділу інвестиційного консалтингу ТОВ «Альтана капітал», займалась прогнозуванням біржових показників та оцінкою бізнесу. Із 2013-го протягом двох років була членом правління ПАТ «Національний депозитарій України», зокрема, брала участь в реформі депозитарної діяльності та створенні центрального депозитарію на базі ПАТ «НДУ».

Також працювала над реформою управління державними підприємствами та приватизації в складі Команди підтримки реформ в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі. Із 2019 по 2021 рік працювала над митною реформою в складі Команди підтримки реформ в Державній митній службі. Була керівником консультативно-дорадчого органу при Державній митній службі «Офіс підтримки реформ».

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Як повідомлялось, 20 травня Верховна Рада призначила голову Державної податкової служби Олексія Любченка на посаду міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства - першого віцепрем'єр-міністра України. 21 травня Кабінет Міністрів перейменував Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства на Міністерство економіки.