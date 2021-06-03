Любченку призначили заступників - Мінекономіки
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
"Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02 червня 2021 р. № 546-р першим заступником міністра економіки України призначено Володимира Олексійовича Гринюка", - йдеться в повідомленні.
У міністерстві зазначають, що Володимир Гринюк здобув кваліфікацію юриста та протягом 22 років займався науково-викладацькою діяльністю в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Крім того, Гринюк поєднував основну роботу з практичною діяльністю за сумісництвом, в тому числі на керівних посадах у приватному секторі. У жовтні 2011 року отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. З 2020 року - член методичної ради при Офісі Генерального прокурора.
Також, розпорядженням Кабінету Міністрів України від від 02 червня 2021 р. № 547-р заступником міністра економіки України призначено Голубицьку Крістіну Ігорівну. Голубицька розпочала свою трудову діяльність в 2010 році на посаді економіста відділу інвестиційного консалтингу ТОВ «Альтана капітал», займалась прогнозуванням біржових показників та оцінкою бізнесу. Із 2013-го протягом двох років була членом правління ПАТ «Національний депозитарій України», зокрема, брала участь в реформі депозитарної діяльності та створенні центрального депозитарію на базі ПАТ «НДУ».
Також працювала над реформою управління державними підприємствами та приватизації в складі Команди підтримки реформ в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі. Із 2019 по 2021 рік працювала над митною реформою в складі Команди підтримки реформ в Державній митній службі. Була керівником консультативно-дорадчого органу при Державній митній службі «Офіс підтримки реформ».
Як повідомлялось, 20 травня Верховна Рада призначила голову Державної податкової служби Олексія Любченка на посаду міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства - першого віцепрем'єр-міністра України. 21 травня Кабінет Міністрів перейменував Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства на Міністерство економіки.