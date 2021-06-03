В Україні можуть з'явитися нові формати фінансування «зелених» проєктів - YASNO

«Зелені» банки і енергосервісні компанії (ЕСКО) в Україні можуть створити нові формати інвестиційної взаємодії для підтримки екологічних проєктів у промисловості.

Такою думкою поділилася директор з економіки та фінансів постачальника електроенергії, газу та енергоефективних рішень YASNO Тетяна Грязнова.

На її думку, з урахуванням амбітних цілей European Green Deal з досягнення кліматичного нейтралітету до 2050 року, український бізнес повинен вже зараз оновлювати виробництво, щоб у майбутньому відповідати жорстким європейським вимогам щодо скорочення всіх видів викидів. «Зелені» банки і ЕСКО можуть у цьому допомогти.

Енергосервісні компанії можуть знаходити швидкоокупні проєкти модернізації, фінансувати їх, виконувати «під ключ», а також гарантувати скорочення енерговитрат від 25 до 90% для клієнтів на кілька років наперед. Своєю чергою банки можуть рефінансувати вже виконані енергосервісні проєкти, за якими досягнута економія і сформований грошовий потік у вигляді енергосервісних платежів.

«Інвестуючи в енергоефективну модернізацію, ЕСКО отримує повернення своїх вкладень у вигляді регулярних платежів протягом 4-5 років за рахунок частини заощаджених клієнтом коштів», - зазначає Тетяна Грязнова.

YASNO вже реалізував 87 енергосервісних проєктів у промисловості, забезпечивши для клієнтів економію від 25 до 90% енергоресурсів. При цьому обсяг інвестицій YASNO склав 550 млн грн, а сума енергосервісних контрактів досягла майже 2 млрд грн - це розмір виплат клієнтів за рахунок частини заощаджених коштів. Екологічний ефект енергосервісних інвестицій YASNO полягає у тому, що вони дозволяють знижувати викиди СО2 підприємствам на 153 тис. тонн щорічно. Це еквівалентно кількості СО2, яке поглинає за рік тропічний ліс з 6 млн дерев площею 250 тис. гектарів. Читайте також: YASNO увійшов до ТОП-25 екологічних українських компаній

Екологічна привабливість інвестицій в оптимізацію енергоспоживання у порівнянні з іншими видами «зеленого» інвестування забезпечується тим, що кожен 1 млн євро ЕСКО-інвестицій YASNO в середньому допомагає клієнтам скоротити річні витрати електроенергії на 11,5 млн кВт-год, що еквівалентно скороченню викидів СО2 на 10,2 тис. тонн. Для порівняння - стільки ж потрібно вкласти, щоб отримати 1,2 млн кВт-год «зеленої» енергії на сонячних електростанціях або 3,5 млн кВт-год на вітроелектростанціях.

«При цьому для енергосервісних проєктів не потрібно спеціальних ліцензій, відведення землі, будівництва додаткової інфраструктури, а також додаткових гарантій від держави», - звертає увагу Тетяна Грязнова.

Фото з відкритих джерел і YASNO