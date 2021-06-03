В Україні реалізують близько тисячі проєктів «Великого будівництва» - Зеленський

У найближчі кілька років за програмою «Велике будівництво» в Україні буде реалізовано близько 1 тис. проєктів.

Як передає Укрінформ, про це Президент Володимир Зеленський заявив у Хмельницькому під час засідання Палати місцевих влад Конгресу місцевих і регіональних влад України.

"Майже 1 000 об'єктів проєкту "Велике будівництво" на 2021 рік і проєкти, заплановані на наступні роки, обов'язково мають бути добудовані, реконструйовані та введені в експлуатацію", - сказав Президент.

На його думку, успішна реалізація програми «Велике будівництво» багато в чому залежить від злагодженої взаємодії центральної та регіональної влади.

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Як повідомлялось, заступник керівника Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко у лютому заявляв, що в 2021 році за програмою «Великого будівництва» в Україні буде побудовано і відновлено 6 500 км доріг, 150 мостів і штучних споруд, а також 95 шкіл, 70 дитсадків, 80 стадіонів, 29 басейнів та 177 приймальних відділень у лікарнях.

Фото: president.gov.ua