Світовий банк готовий підтримувати земельну реформу в Україні – Мінекономіки

Світовий банк готовий і надалі підтримувати реалізацію земельної реформи в Україні, оскільки вважає, що вона сприятиме роботі всієї аграрної галузі країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки за підсумками зустрічі Першого віце-прем’єр-міністра – міністр економіки України Олексія Любченка з регіональним директором Світового банку у справах країн Східної Європи Арупом Банерджі.

«Земельна реформа є ключем до майбутнього України, її сенс не лише у відкритті ринку землі, але і в функціонуванні всієї сільськогосподарської галузі, зокрема, й малих фермерів. З нашої сторони ми готові і надалі надавати підтримку у просуванні цієї важливої для України реформи», - підкреслив Банерджі.

Окрім того, Світовий банк готовий надати уряду України підтримку в питаннях захисту навколишнього середовища та проведенні екомодернізації вітчизняної промисловості. Банерджі зазначив, що Україна для Світового банку є довгостроковим партнером.

Також під час зустрічі обговорювалася низка інших реформ у ключових сферах економіки України і співпраця зі Світовим банком у їх реалізації.

«Наразі в Україні відбувається низка масштабних реформ, які направлені на економічне зростання та створення сприятливого інвестиційного клімату. Зокрема, пріоритетними є питання продовження реформи корпоративного управління, земельної реформи, кліматичної модернізації промисловості, трансформації вугільної галузі. Ми сподіваємося на подальшу плідну співпрацю зі Світовим Банком, фінансову підтримку проєктів в Україні та експертну допомогу», - зауважив Любченко.

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Зокрема, Перший віце-прем’єр-міністр повідомив, що уряд України схвалив декілька документів, спрямованих на удосконалення системи управління ключових державних компаній. У червні планується поновлення роботи Номінаційного комітету за участі представників міжнародних фінансових установ для визначення кандидатур на посади членів наглядових рад та керівників державних компаній.

«Корпоративне управління буде відповідати найкращим стандартам ОЕСР, топ-15 державних компаній найближчим часом отримають належну політику власності. Ми повинні з урахуванням всіх найкращих світових практик, світових експертних HR-компаній вибрати найкращі наглядові ради для цих компаній, які будуть виконувати державну волю з ефективного управління державною власністю, державними компаніями. Головним стрижнем залишається ефективність управління, яка завершується прибутком», - наголосив Любченко.

Також він відзначив підтримку Світового банку у підготовці основних законопроєктів, які лягли в основу запуску ринку землі.

Учасники зустрічі також висловили готовність розпочати роботу над підготовкою нової стратегії партнерства Світового банку та України, оскільки концепція партнерства з Україною на 2017-2021 фінансові роки закінчується в поточному році.

Як повідомлялося, Світовий банк є міжнародною організацією розвитку, метою діяльності якої є надання допомоги країнам-членам в поглибленні економічного та соціального прогресу шляхом надання позик, грантової та технічної допомоги.