Нафта продовжує дорожчати на тлі зниження запасів у США

Ціни на нафту виросли в четвер, 3 червня, після досягнення нових максимумів напередодні на повідомленні Американського інституту нафти (API) про зниження запасів у США, а також завдяки оптимістичним прогнозам світового попиту на сировину.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість серпневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $71,84 за барель, що на $0,49 (0,69%) вище ціни на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на WTI на липень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX виросла на $0,44 (0,64%) - до $69,27 за барель. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $71,35 та $68,83 відповідно.

За даними Американського інституту нафти (API), запаси сировини в США за тиждень, що завершився 28 травня, скоротилися на 5,36 млн барелів. Тижнем раніше зниження становило 439 тис. барелів. Запаси бензину збільшилися на 2,51 млн барелів, дистилятів - на 1,59 млн барелів. Запаси нафти на терміналі в Кушингу зросли на 741 тис. барелів.

Додаткову підтримку ринку надає відновлення економічної активності в Європі. Найбільші європейські країни, зокрема Великобританія, Німеччина, Франція та Італія, як очікується, продовжать пом'якшувати карантинні обмеження протягом червня.

Галузеві експерти прогнозують, що в другій половині 2021 року попит на нафту перевищить пропозицію, що призвело до недавнього стрибка цін. Так, дані групи ОПЕК+ показують, що до кінця року попит на нафту становитиме 99,8 млн бар./доба (б/д) проти пропозиції 97,5 млн б/д.

Читайте також: Кабмін дозволив АЗС підняти ціни на бензин

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 71,85 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 71,25 долара за барель., що на 10 центів нижче рівня закриття торгів ($71,35).