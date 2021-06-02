МВФ проведе експертні консультації стосовно реформ із Міненерго України

Міністр енергетики Герман Галущенко обговорив з головою місії МВФ в Україні Іванною Владковою-Голлар виконання Україною програм реформ в енергетичній галузі під час робочої зустрічі у режимі онлайн-конференції.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міненерго.

Зазначається, що сторони обговорили виконання Україною програм реформ в енергетичній галузі та формування подальших планів.

Було досягнуто домовленості "про подальшу співпрацю та експертні консультації для планування наступних кроків у реформуванні енергосектору".

З боку Міненерго участь у зустрічі взяли радники міністра Олена Зеркаль та Павло Кухта.

Як повідомляв Укрінформ, Міжнародний валютний фонд продовжує дискусії з Україною про подальшу взаємодію в межах програми кредитування stand by, втім, вказує на необхідність досягнення українською стороною більшого прогресу з метою отримання наступного траншу. Про це сказав на початку травня 2021 року директор пресофісу Фонду Джері Райс.

МВФ 9 червня 2020 року затвердив 18-місячну програму stand by для України на близько 5 млрд дол. Після виділення першого траншу в розмірі 2,1 млрд дол. були заплановані чотири перегляди програми і виділення ще кількох траншів, однак цей план не був виконаний.