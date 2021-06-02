Уряд затвердив законопроєкт про охорону географічних брендів для сільгосппродукції

Кабінет Міністрів затвердив законопроєкт «Про особливості правової охорони географічних зазначень для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів, захист прав та застосування схем якості, включаючи традиційні гарантовані особливості для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів».

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне рішення уряд прийняв на своєму засідання 2 червня.

Згідно із пояснювальною запискою до законопроєкту, документ розроблено з метою забезпечення виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на географічні зазначення із правом ЄС в частині дотримання правил захисту географічних зазначень для сільськогосподарської продукції та продуктів харчування.

Зазначається, що проєктом закону передбачається: введення поняття традиційної гарантованої особливості, умови надання йому правової охорони; уточнення умов надання правової охорони географічному зазначенню для сільськогосподарської продукції та продуктів харчування та підстави для відмови в наданні такої охорони; уточнення кола осіб, які мають право та підготовку документів, необхідних для державної реєстрації географічного зазначення; перегляд вимог до документів для державної реєстрації географічних зазначень та традиційних гарантованих особливостей; встановлення порядку погодження специфікацій та інших документів необхідних для державної реєстрації географічного зазначення; визначення вимог до технічних умов, яким повинен відповідати товар для якого заявляється географічне зазначення або традиційна гарантована особливість; уточнення переліку прав та обов’язків, що випливають з державної реєстрації географічних зазначень; встановлення порядку сертифікації товару щодо його відповідності специфікації товару із географічним зазначенням, традиційною гарантованою особливістю.

Як повідомляв Укрінформ, 20 вересня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень». Згідно з ним, географічне зазначення – знак, що наноситься на упакування продукту і засвідчує його високу якість, багаторічну традицію виробництва й особливий зв'язок з територією, де його виготовляють. Географічні зазначення допомогли здобути світове визнання, зокрема таким продуктам, як шампанське, коньяк, сири Рокфор, Пармезан.

У 2019 році було визначено для реєстрації географічного зазначення перші українські продукти із захищеними назвами. Зокрема, це “Гуцульська овеча бриндзя”; "Херсонський кавун"; "Мелітопольська черешня"; "Карпатський мед".