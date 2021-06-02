Першу чергу однієї з найпотужніших ВЕС в Європі відкрили на Запоріжжі

В селищі Надеждине, Приазовського району, сьогодні, 2 червня, відкрили першу чергу Запорізької ВЕС.

Про запуск перших 27 вітряків повідомив на своєму Телеграм-каналі голова Запорізької ОДА Олександр Старух, передає Укрінформ.

“Сьогодні в Запорізькій області урочисто відкрили одну з найпотужніших ВЕС в Європі… . Після 10 років бюрократичної боротьби, саме зараз, завдяки тому, що за останні два роки в Україні значно покращилася робота державних органів, керівництву ВЕС вдалося оформити всі необхідні документи, встановити та запустити 27 вітряків”, - йдеться у дописі.

Запорізька ВЕС розміщується за межами населених пунктів на території шести населених пунктів: Дівнинської, Добрівської, Дунаївської, Гірсівської, Надеждинської та Мордвинівської сільських рад Мелітопольського району.

Планується встановити до 167 вітряних турбін, з лінією електропередач 330 кВ на території сьомої – Новенської – сільської ради, також за межами населеного пункту.

На офіційному сайті компанії, яка будує, зазначається, що Запорізькою ВЕС вироблятимуться достатні обсяги чистої, відновлюваної, незалежної електроенергії для 200 тис. домогосподарств України. Будівництво відбувається виключно за рахунок приватного капіталу, без витрат з державного бюджету України.

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Проєкт створення Запорізької вітрової електростанції (“Запорізької ВЕС”) втілюється компанією «ЮроКейп Нью Енерджі» («ЮроКейп»), починаючи з 2009 року.

«ЮроКейп» - міжнародна група компаній, яка зосередила свою діяльність на виробництві відновлюваної енергетики на основних перспективних ринках Європи. «ЮроКейп» розвиває, а потім будує ці проєкти разом з провідними міжнародними виробниками вітряних турбін. Потім «ЮроКейп» володіє цими об’єктами і експлуатує їх, отримуючи прибутки в довгостроковій перспективі від продажу енергії, отриманої з відновлюваних джерел. «ЮроКейп» розпочала свою діяльність в Україні в 2008 році. Наразі ТОВ «ЮроКейп Юкрейн І» працює над розвитком та будівництвом проекту вітрової електростанції 500 МВт в Приазовському та Мелітопольському районах Запорізької області.