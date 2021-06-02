Шмигаль пояснив, як аграрії отримають спрощений доступ до держпідтримки

Аграрії зможуть отримати спрощений доступ до програм державної підтримки за допомогою Державного аграрного реєстру.

Як передає Укрінформ, так Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прокоментував у Телеграмі ухвалення постанови «Про функціонування Державного аграрного реєстру».

«Аграрії зможуть отримати спрощений доступ до програм державної підтримки. Уряд затвердив правові та організаційні засади функціонування та адміністрування Державного аграрного реєстру. Реалізація цього проєкту не лише зробить розподіл програм державної підтримки більш публічним та прозорим, але й покращить взаємодію між сільгоспвиробниками та державою», - написав Шмигаль.

Він зазначив, що постанова сприятиме насамперед встановленню чесних правил гри і партнерських відносин держави та бізнесу.

«Запуск Державного аграрного реєстру важливий у контексті запуску ринку землі. Відсутність в Україні єдиної електронної системи сільгоспвиробників суттєво гальмувала процес надання аграріям підтримки та подальшого розподілу коштів», - підсумував урядовець.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів на своєму засіданні 2 червня затвердив постанову «Про функціонування Державного аграрного реєстру», якою визначив порядок ведення та адміністрування, а також перелік відомостей Державного аграрного реєстру.