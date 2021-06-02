SkyUp влітку та восени виконає низку рейсів до Узбекистану

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines протягом літа й осені 2021 року виконає рейси за маршрутом Київ – Ташкент – Київ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.

Зазначається, що польоти виконуватимуться раз на тиждень кожної середи. Вильоти з Києва заплановані на 17:00 за місцевим часом.

В авіакомпанії наголошують, що для в’їзду на територію Узбекистану необхідно мати негативний ПЛР-тест, зроблений не більш як за 72 години до перетину кордону. Обов’язковою умовою є заповнення анкети-зобов’язання на проходження 14-денної самоізоляції із вказанням адреси місця проживання/перебування (в готелі або в домашніх умовах).

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У випадку короткої подорожі необхідно поінформувати про це співробітників аеропорту при заповненні анкети.

Інформації щодо проходження та умови самоізоляції менше 14 днів Уряд Республіки Узбекистан не надавав.