Плюс 5% щороку: Шмигаль прогнозує стійкий тренд в економіці

Уряд прогнозує стійкий тренд економічного зростання у 5%, починаючи з 2023 року.

Як передає Укрінформ, про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав у своєму Телеграмі.

"Цього тижня уряд затвердив два вкрай важливі документи: Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки та Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки. У цих документах люди зможуть побачити в перспективі трьох років, на що саме підуть їхні податки", - написав Шмигаль.

За словами Шмигаля, у цих документах закріплено, що завдяки проведеним реформам вже у 2023 році Україна зможе вийти на стійкий тренд зростання економіки фактично у 5% щороку.

При цьому дефіцит бюджету скоротиться майже удвічі й повернеться до планових 3% вже з 2023 року, а державний борг планується зменшити до рівня менш як 50% ВВП. Це означає, що Україна менше витрачатиме на обслуговування боргів і більше витрачатиме на медицину, оборону та освіту.

Зростання реальної зарплати у наступні 3 роки становитиме приблизно 8-10% на рік, стверджує глава уряду.

Інфляція повернеться до таргету в 5% вже у 2023 році, а у 2022 році становитиме 6,2% у річному вимірі. Буде забезпечено макроекономічну стабільність, а курс долара очікується у коридорі 28-29 грн.

Як повідомляв Укрінформ, 31 травня на позачерговому засіданні уряду вперше було схвалено трирічну Бюджетну декларацію. Бюджетна декларація на 2022-2024 роки – це бачення урядом бюджетної політки на середньострокову перспективу. Документ визначає основні бюджетні показники, цілі державної політики у відповідній сфері з показниками їх досягнення і є основою для складання проєкту державного бюджету на 2022 рік.