Законопроєкт про кредитні спілки слід доопрацювати – Нацбанк

Національний банк підтримує законопроєкт №5125 «Про кредитні спілки», але рекомендує доопрацювати його до другого читання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ у Фейсбуці.

"Верховна Рада зробила крок до нового закону "Про кредитні спілки", проголосувавши у першому читанні за законопроєкт №5125. Національний банк України підтримує цей проєкт закону, але вбачає, що документ потрібно доопрацювати до другого читання, включивши низку важливих положень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що доопрацьований закон «Про кредитні спілки» не лише дасть поштовх розвитку ринку кредитної кооперації, але й захистить громадян, які користуються послугами кредитних установ. У Нацбанку розуміють, що чинне законодавство у цій сфері вже застаріло і обмежує можливості кредитних спілок розвиватися і водночас слабко захищає їхніх членів від можливих зловживань. Тому Національний банк долучився до роботи народних депутатів над новим законодавчим фундаментом діяльності кредитних спілок.

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Втім, новий закон "Про кредитні спілки", підкреслюють у НБУ, – це лише складова пакету змін, який перезавантажить регулювання небанківського фінсектору. Вкрай важливе й "зелене світло" від парламенту для нового закону "Про страхування" (законопроєкт №5315), а також підтримка у другому читанні законопроєкту №5065 "Про фінансові послуги та фінансові компанії". Усі три закони мають запрацювати в комплексі, наголошують у НБУ.

У Нацбаннку пояснюють, що завдяки новому закону про кредитні спілки, ці установи зможуть стати "домашніми банками" своєї громади та отримають змогу надавати не лише послуги кредитування та залучення внесків на депозити, але й займатися обміном валют, надавати платіжні послуги тощо.

Нові вимоги до системи корпоративного управління кредитних спілок захистять їхніх членів від можливих зловживань і втрати своїх коштів, зроблять неможливим повторення проблемних ситуацій на ринку, які мали місце у минулому. Будуть створені запобіжники, щоб управління спілкою не концентрувалося навколо декількох осіб та їхніх рішень, які можуть нести загрози для всіх членів спілки. Також членів кредитної спілки захищатиме й нагляд регулятора, який буде орієнтований на попередження порушень, а не на "гасіння пожеж".

Серед змін, які Нацбанк пропонує внести до законопроєкту «Про кредитні спілки», розширення можливості членства в кредитних спілках для юридичних осіб. Щоб членами кредитних спілок могли стати не лише громадяни, але й малий бізнес: фермерські господарства, кооперативи, мікропідприємства, ОСББ. Тобто щоб підприємці мали можливість залучати фінансування, а кредитні спілки – залучити нових членів, які активно користуватимуться послугами. Це дозволить їм залишатися конкурентоспроможними поряд із іншими кредитними установами.

Також регулятор пропонує узгодити систему пайових внесків та порядок розподілу прибутку кредитної спілки зі світовою практикою, унеможлививши негативні наслідки від дій одного члена спілки на фінансову безпеку всіх інших. Передбачити, що розподіл прибутку на додаткові пайові внески може здійснюватися раз на рік за підсумками фінансового року. А повернення додаткових пайових внесків буде можливим лише за відсутності ризиків для подальшої діяльності кредитної спілки.

Також у законопроєкті, на думку фахівців НБУ, треба передбачити можливість внесення членами кредитної спілки додаткових добровільних пайових внесків для підтримки її стабільності. Такі додаткові добровільні пайові внески можуть бути повернені члену кредитної спілки не раніше ніж через 5 років із моменту внесення з метою віднесення таких внесків до елементів капіталу. Це має стати ефективним інструментом докапіталізації кредитної спілки для забезпечення її фінансової стабільності.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 1 червня ухвалила в першому читанні законопроєкт, який передбачає оновлення редакції чинного Закону "Про кредитні спілки" з метою закріплення нових підходів до регулювання ринку кредитних спілок та діяльності кредитних спілок.