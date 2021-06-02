Державна митна служба за січень-травень виконала план надходжень на 108%

Державна митна служба за січень-травень 2021 року виконала план надходжень на 108% і перерахувала до держбюджету 170,2 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДМС.

"Загалом за січень-травень поточного року Держмитслужба виконала план надходжень на 108% і перерахувала до держбюджету 170,2 млрд грн (при запланованому показнику - 158 млрд грн)", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, Держмитслужба перевиконала план майже на 12,3 млрд грн і перерахувала: до загального фонду – 143,3 млрд грн та до спеціального фонду– 26,9 млрд грн.

За 5 місяців поточного року, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, надходження митних платежів збільшились на 46,8 млрд грн або на 38%.

Водночас у травні план надходжень було збільшено на понад 2 млрд грн (відповідно до Закону України від 29 квітня 2021 року № 1434-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»).

При цьому у травні 2021 року Державна митна служба перерахувала до бюджету України 35,4 млрд грн (при запланованих 34 млрд грн) і виконала план на 104%.

Як повідомляв Укрінформ, находження до загального фонду держбюджету митних платежів у 2020 році становили 297,0 млрд грн, або 91,2% від річного розпису.