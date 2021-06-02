Ціни на вторинному ринку житла зросли на 3-7% - фахівець з нерухомості

В Україні з січня по травень 2021 року вартість житла на вторинному ринку в середньому зросла на 3-7%

Про це в коментарі для Укрінформу сказав президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта.

Він зазначив, що найбільше зростання цін відбулося на “соціальне житло” на вторинному ринку (малогабаритні квартири площею до 50 м кв. радянської забудови), а також на 1-, 2-кімнатні квартири в новобудовах.

“Можна говорити, що і первинний, і вторинний ринки зараз у тренді. Найбільше зростання вартості “соціального житла” старої забудови традиційно зафіксовано у Києві, Одесі, Харкові до 7%. У Дніпрі, Львові, Запоріжжі - до 5%. Що стосується малогабаритних квартир більш високої якості - убудинках, зведених з 2010 року, - їхня вартість по країні збільшилася в середньому на 3-5%. Також від початку року вартість житла на первинному ринку залежно від локації, площі квартири та стадії будівництва зросла в середньому на 10-15%”, - розповів Піта.

На вторинному ринку, залежно від регіону, найбільший попит становлять квартири вартістю $30-50 тис. Проте, починаючи з травня, на 15-20% збільшилася кількість запитів на квартири ціною від $70 тис. до $100 тис.

“Невеликі квартири купують переважно для їхньої подальшої оренди або ж з метою забезпечення батьками житлом дітей-студентів. Кількість таких продажів з початку року становить більш як 70% від загального обсягу реалізованого малогабаритного житла”, - підкреслив експерт.

За його словами, загалом у 2021 році попит на житлову нерухомість як на первинному, так і на вторинному ринках зростає в середньому на 2-3% щомісяця.

"При чому це зростання відбувається без особливих ривків, за виключенням січневого та квітневого локдаунів: у ці періоди попит переважно залишався сталим, з відтермінуванням укладання угод відповідно на лютий та травень-червень. Таким чином, за 5 місяців попит на первинному та вторинному ринках в середньому збільшився на 10%”, - додав Піта.

Він зауважив, що в літній період у найбільших містах України навряд чи спостерігатиметься суттєве пожвавлення на ринку нерухомості.

“Влітку ринок перебуватиме у відносному спокої. У першій половині червня до 5-7% від усієї кількості угод становитиме відкладений з квітня попит. А в липні та серпні кількість продажів житла як на первинному, так і на вторинному ринках лише на 2-3% буде меншою за травневі показники”, - пояснив президент АФНУ.