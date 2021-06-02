Швейцарські експерти проведуть фінансовий аудит бюджету Вінниці

Швейцарські експерти проведуть аудит бюджету Вінниці у межах проєкту ElocFin «Ефективне управління місцевими фінансами в Україні».

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради, передає Укрінформ.

«Вінницька міська територіальна громада за результатами відбору стала одним з учасників підготовчого етапу нового проєкту ElocFin «Ефективне управління місцевими фінансами в Україні», який реалізує Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SEСO) та Посольство Швейцарії в Україні. Вінниця, як один із учасників проєкту, в 2021 році пройде оцінювання ефективності управління фінансами територіальної громади за міжнародною методологією PEFA, яка є всесвітньо визначеним стандартом для оцінювання систем управління фінансами», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фінансовий аудит бюджету Вінницької міської територіальної громади складатиметься з перевірки обґрунтованості планування надходжень та витрат бюджету громади, законності та ефективності управління бюджетними коштами, а також досягнення їх економії та цільового використання.

Висновки міжнародних експертів допоможуть оцінити поточний стан бюджету громади і вишукати невикористані резерви та можливості залучення додаткових надходжень. Окрім того, їх братимуть до уваги для ухвалення рішень щодо підвищення ефективності і раціональності використання бюджетних коштів, а також розширення прозорості та відкритості у взаємовідносинах з громадою.

Наголошується, що звіти PEFA також слугують інструментом для мобілізації донорської допомоги для реалізації реформ.

Так, за результатами міжнародного оцінювання PEFA, Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SEСO) планує укласти меморандум про співпрацю із відібраними до участі у проєкті містами. Він передбачає розробку і подальше впровадження плану реформування системи управління місцевими фінансами в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги ElocFin. Підтримка включатиме консультації міжнародних та українських експертів, тренінги та інші заходи для підвищення кваліфікації співробітників, а також можливості для обміну практичним досвідом і знаннями.

У березні поточного року Міжнародний центр перспективних досліджень (МЦПД) оприлюднив результати щорічного Рейтингу прозорості міст та регіонів України, лідерами якого стали міста Вінниця, Хмельницький і Сєвєродонецьк, а серед областей перші місця посіли Рівненська, Вінницька, Хмельницька. Ці щорічні дослідження проводяться з 2017 року. Відтоді Вінниця у рейтингу прозорості міст постійно була в трійці лідерів, але цього разу очолила його вперше з показником 99 балів зі 100 можливих. Ініціатива проведення дослідження фінансово підтримується посольством США в Україні та спрямована на підвищення ефективності органів місцевого самоврядування у сфері створення та нагляду за регіональною політикою, моніторингу бюджетів та відкритості місцевої влади.