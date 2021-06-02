Нафта дорожчає після рішення ОПЕК+ дотримуватися плану відновлення поставок

Ціни на нафту продовжують зростати в середу, 2 червня, після рішення ОПЕК+ дотримуватися плану відновлення поставок нафти в червні й липні, а також завдяки оптимістичній оцінці перспектив попиту.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість серпневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $70,55 за барель, що на $0,30 (0,43%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на WTI на липень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX зросла на $0,23 (0,34%) - до $67,95 за барель. Попередні торги по еталонах завершилися на рівні $70,25 і $67,72 відповідно.

Міністри ОПЕК+ за підсумками засідання, що пройшло у вівторок, 1 червня, вирішили дотримуватися свого плану щодо поступового ослаблення обмежень поставок до липня.

Коментарі міністра енергетики Саудівської Аравії принца Абдулазіза бін Салмана після зустрічі підтримали ринок. Він, зокрема, заявив, що бачить стійке відновлення попиту в Сполучених Штатах і Китаї, двох найбільших споживачах нафти в світі. Міністр додав, що темпи впровадження вакцин «можуть призвести до прискорення процесу ребалансування світового нафтового ринку».

«Ринок, схоже, зосереджений на більш конструктивному прогнозі на кінець цього року. При цьому ОПЕК+ вважає, що ринок побачить значне просідання запасів у період з вересня до кінця року», - зазначають аналітики ING Economics.

З урахуванням додаткових добровільних скорочень видобутку в Саудівській Аравії, які триватимуть до липня, ОПЕК+ збільшить поставки сировини на 700 тис. бар./добу (б/д) у червні і 840 тис. б/д у липні, повідомляє ING.

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Як повідомляє Bloomberg з посиланням на делегатів, міністри ОПЕК+ у вівторок не обговорювали рівень видобутку після липня. Згідно з угодою, укладеною рік тому, після липня ОПЕК+ планує зберігати рівень видобутку незмінним до квітня 2022 року.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 70,56 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 70,63 долара за барель, що на 38 центів вище за рівень закриття торгів ($70,25).