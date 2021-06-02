Олена Зеркаль стала радником міністра енергетики

Олена Зеркаль стала радником міністра енергетики

Укрінформ
Колишня заступниця очільника МЗС та ексрадник голови правління НАК "Нафтогаз України" Олена Зеркаль стала радником міністра енергетики. 

Як повідомляє Міненерго, саме в такому статусі Олена Зеркаль брала участь у зустрічі глави міністерства Германа Галущенка з єврокомісаром з питань енергетики Кадрі Сімсон.

“З української сторони у зустрічі також взяли участь заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков, радник міністра Олена Зеркаль”, - ідеться в повідомленні.

Сама Олена Зеркаль у Фейсбуку написала: "З цього тижня матиму дорадчий голос в Міністерстві енергетики. Рада, що до керма міністерства прийшли люди, готові обговорювати складні проблеми та рішення, які передбачають кропітку роботу. Вікно можливостей для України стрімко закривається, я буду намагатися це донести на всіх можливих рівнях".

Вона додала, що питання інтеграції, просування та захисту інтересів України як в ЄС, так і за його межами не чекатимуть.

"Ми усі маємо докладати зусиль для цього, і мої досвід та знання у цьому питанні, сподіваюся, будуть корисними та ефективними", - резюмувала Зеркаль.

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Як повідомлялося, 26 травня Група Нафтогаз заявила про зміни в управлінській команді для проведення реформ.

До управлінської команди для реформ долучилися Мирон Василик та Роман Супрун. Натомість Альона Осмоловська, Олена Зеркаль та Вадим Гламаздін вирішили завершити роботу в Нафтогазі.

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