Колишня заступниця очільника МЗС та ексрадник голови правління НАК "Нафтогаз України" Олена Зеркаль стала радником міністра енергетики.

Як повідомляє Міненерго, саме в такому статусі Олена Зеркаль брала участь у зустрічі глави міністерства Германа Галущенка з єврокомісаром з питань енергетики Кадрі Сімсон.

“З української сторони у зустрічі також взяли участь заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков, радник міністра Олена Зеркаль”, - ідеться в повідомленні.

Сама Олена Зеркаль у Фейсбуку написала: "З цього тижня матиму дорадчий голос в Міністерстві енергетики. Рада, що до керма міністерства прийшли люди, готові обговорювати складні проблеми та рішення, які передбачають кропітку роботу. Вікно можливостей для України стрімко закривається, я буду намагатися це донести на всіх можливих рівнях".

Вона додала, що питання інтеграції, просування та захисту інтересів України як в ЄС, так і за його межами не чекатимуть.

"Ми усі маємо докладати зусиль для цього, і мої досвід та знання у цьому питанні, сподіваюся, будуть корисними та ефективними", - резюмувала Зеркаль.

Як повідомлялося, 26 травня Група Нафтогаз заявила про зміни в управлінській команді для проведення реформ.

До управлінської команди для реформ долучилися Мирон Василик та Роман Супрун. Натомість Альона Осмоловська, Олена Зеркаль та Вадим Гламаздін вирішили завершити роботу в Нафтогазі.