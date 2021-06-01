Дефіцит бюджету з початку року перевищив ₴32 мільярди

За січень-травень 2021 року державний бюджет виконано з дефіцитом у 32,5 млрд грн, у тому числі дефіцит загального фонду становив 31,3 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Міністерстві фінансів.

У Мінфіні додали, що за розписом на січень-травень дефіцит загального фонду планувався у розмірі 86,5 млрд грн.

Фактичні державні запозичення до загального фонду держбюджету за п'ять місяців становили 192,5 млрд грн, або 73,4% запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 156,0 млрд грн, в тому числі в іноземній валюті - 40,0 млрд грн (1,0 млрд дол. та 349,2 млн євро).

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Як повідомляв Укрінформ, у січні-квітні 2021 року державний бюджет виконано з дефіцитом у 27,2 млрд грн, в тому числі дефіцит загального фонду становив 29,4 млрд грн.

Законом про Державний бюджет України на 2021 рік доходи визначено у сумі 1 092 млрд грн, видатки - у сумі 1 328 млрд грн. Граничний обсяг дефіциту держбюджету затверджено на рівні 247 млрд грн.

Фото: НБУ