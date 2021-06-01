Мінфін розмістив облігації майже на 16 мільярдів гривень

Міністерство фінансів 1 червня 2021 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до бюджету 15,9 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 1 червня 2021 року до державного бюджету залучено 15 862 360 786,17 грн (за курсом НБУ)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів 25 травня 2021 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до бюджету 5,9 млрд грн.