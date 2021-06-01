Шмигаль обговорив відновлення роботи номінаційного комітету з його представниками

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із членами номінаційного комітету з призначень до наглядових рад, на якій обговорювалося питання продовження реалізації корпоративної реформи в Україні.

Про це повідомляє Укрінформ із посилання на Урядовий портал.

«Розраховуємо, що вже в першій половині червня нам вдасться провести засідання комітету, на якому будуть розглянуті призначення членів наглядових рад ключових українських державних підприємств», - сказав прем’єр.

Сторони обговорили відновлення роботи номінаційного комітету, вдосконалення порядків відбору керівників і членів наглядових рад державних компаній та зміни до законодавства щодо корпоративного управління юридичних осіб, акціонером яких є держава.

Прем’єр-міністр підкреслив необхідність якнайшвидшого відновлення роботи номінаційного комітету. Він повідомив про те, що уряд розширив склад комітету, додавши посаду для представника Європейського Союзу.

«Такої домовленості було досягнуто з послами країн G7. Тож очікуємо від Євросоюзу представника, який зміг би долучитися до роботи комітету та підвищити якість підбору кандидатів до наглядових рад», - зазначив Шмигаль.

Також глава уряду відзначив, що досягнуто згоди про відновлення роботи членів наглядової ради НАК «Нафтогаз», і невдовзі буде завершене технічне оформлення відповідних домовленостей. Шмигаль запропонував членам номінаційного комітету розробити дорожню карту з подальшого провадження корпоративної реформи в Україні.

Він представив для обговорення дорожню карту з першочергових кроків, щоб викристалізувати корпоративну реформу та підвищити їх ефективність.

«Україна вбачає в реформі корпоративного управління дієвий механізм для покращення роботи стратегічно важливих державних підприємств. Ми твердо налаштовані впроваджувати цю модель надалі, аби компанії розвивалися та були ефективними», - підкреслив Прем’єр-міністр.

Глава уряду доручив першому віцепрем’єр-міністру провести наступну нараду з членами комітету для затвердження плану його роботи.

На зустрічі також були присутні перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко, міністр фінансів Сергій Марченко та заступник керівника Офісу Президента Юлія Свириденко.

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, незалежні експерти номінаційного комітету з відбору керівників і членів наглядових рад особливо важливих підприємств на початку травня заявили, що припиняють роботу в Україні, доки не стане зрозумілим план дій із реформи корпоративного управління.

Своєю чергою Шмигаль наголосив, що уряд незмінно налаштований на продовження реалізації реформи корпоративного управління та інших ключових для України реформ.

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За його словами, одним із перших кроків для перезапуску реформи корпоративного управління має стати відновлення роботи номінаційного комітету, який би став не лише інструментом відбору якісних кандидатів для наглядових рад, а й майданчиком для обговорення проблемних питань, які виникають у багатьох компаніях.

Очолює номінаційний комітет голова регіонального представництва IFC в Україні та Білорусі Джейсон Пеллмар. До складу комітету входять, крім представників уряду, незалежні члени - керуючий директор Європейського банку реконструкції та розвитку в країнах Східної Європи Маттео Патроне, постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, а також бізнес-омбудсмен Марчин Свенчинський.