Під час запровадження ринку землі важливо підтримати тваринництво – Лещенко
Як передає Укрінформ, про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко під час XIV Міжнародного молочного конгресу, повідомляє пресслужба Асоціації виробників молока (АВМ).
«Сьогодні ми в процесі дискусії, але готові внести відповідні зміни до законодавства в частині резервації землі саме під тваринництво і створення додаткових стимулів для тих, хто розвиває тваринництво, отримати відповідну підтримку з боку держави саме на додаткові гектари землі, фінансування», - сказав Лещенко.
За його словами, Мінагрополітики зацікавлене в тому, щоб розвивалося промислове виробництво молока, щоб люди, які працюють як одноосібники, трансформувалися в молочні сімейні ферми і виходили на більш високий рівень виробництва молока.
«Основна проблема, яка стоїть сьогодні перед аграріями, - це питання легалізації тих відносин, які склалися за період дії мораторію: договори емфітевзису, міни, дарування тощо. Тому перші півроку після відкриття ринку землі будуть тестовим періодом, щоб сільгоспвиробники могли перевести все в правову площину і мали можливість оформити на свої землі право власності», - додав міністр.
Втім, він зазначив, що ринок землі, який запрацює з 1 липня 2021 року, відповідає критеріям малих та середніх агровиробників.
Як повідомляв Укрінформ, ХІV Міжнародний молочний конгрес відкрився 1 червня і триватиме два дні. За інформацією організаторів, на конгресі зібралися ключові гравці молочного бізнесу, ветеринари, технологи, менеджери, експерти галузі, представники влади, посольств, міжнародних організацій, фінансових установ. Цього року на конгресі в пріоритеті буде тема ринку землі.