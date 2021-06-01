Під час запровадження ринку землі важливо підтримати тваринництво – Лещенко

Уряд готовий під час запровадження ринку землі підтримати тваринництво та внести зміни до законодавства з метою резервації землі під цю галузь.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко під час XIV Міжнародного молочного конгресу, повідомляє пресслужба Асоціації виробників молока (АВМ).

«Сьогодні ми в процесі дискусії, але готові внести відповідні зміни до законодавства в частині резервації землі саме під тваринництво і створення додаткових стимулів для тих, хто розвиває тваринництво, отримати відповідну підтримку з боку держави саме на додаткові гектари землі, фінансування», - сказав Лещенко.

За його словами, Мінагрополітики зацікавлене в тому, щоб розвивалося промислове виробництво молока, щоб люди, які працюють як одноосібники, трансформувалися в молочні сімейні ферми і виходили на більш високий рівень виробництва молока.

«Основна проблема, яка стоїть сьогодні перед аграріями, - це питання легалізації тих відносин, які склалися за період дії мораторію: договори емфітевзису, міни, дарування тощо. Тому перші півроку після відкриття ринку землі будуть тестовим періодом, щоб сільгоспвиробники могли перевести все в правову площину і мали можливість оформити на свої землі право власності», - додав міністр.

Втім, він зазначив, що ринок землі, який запрацює з 1 липня 2021 року, відповідає критеріям малих та середніх агровиробників.

Як повідомляв Укрінформ, ХІV Міжнародний молочний конгрес відкрився 1 червня і триватиме два дні. За інформацією організаторів, на конгресі зібралися ключові гравці молочного бізнесу, ветеринари, технологи, менеджери, експерти галузі, представники влади, посольств, міжнародних організацій, фінансових установ. Цього року на конгресі в пріоритеті буде тема ринку землі.