Безпека харчових продуктів: Рада планує врегулювати вимоги до контактних матеріалів

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт 4568, який передбачає комплексне врегулювання вимог до безпечності матеріалів і предметів, що контактують з харчовими продуктами.

Відповідний законопроєкт "Про матеріали і предмети, що контактують з харчовими продуктами" у першому читанні підтримали 316 народних депутатів, передає кореспондент Укрінформу.

"Проєкт закону спрямований на комплексне врегулювання вимог до безпечності матеріалів і предметів, що контактують з харчовими продуктами та спрямований на забезпечення захисту здоров’я громадян та інтересів споживачів", - йдеться у пояснювальній записці.

Зокрема, проєкт закону передбачає застосування термінології, що міститься у відповідному законодавстві ЄС, а також визначення повноважень органів виконавчої влади у сфері виробництва, обігу та використання матеріалів і предметів, що контактують із харчовими продуктами.

Передбачено встановлення загальних вимог до матеріалів та предметів, що контактують із харчовими продуктами, включаючи активні та інтелектуальні матеріали та предмети.

Законопроєкт встановлює спеціальні вимоги до окремих груп матеріалів та предметів, що контактують з харчовими продуктами, запроваджує вимоги до перероблених пластикових матеріалів та предметів, що контактують з харчовими продуктами.

Пропонується встановлення порядку державної реєстрації об'єктів, що використовуються у виробництві матеріалів та предметів, що контактують з харчовими продуктами, особливості державної реєстрації процесів переробки пластику.

Законопроєкт пропонує встановити вимоги до маркування, декларування відповідності та вимоги до забезпечення простежуваності матеріалів та предметів, що контактують з харчовими продуктами.

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Положення проєкту закону не стосуються предметів і матеріалів, що постачаються як антикваріат, захисних матеріалів або оболонок, зокрема, матеріалів, що покривають сирну кірку, м’ясні напівфабрикати або фрукти, які є частиною харчового продукту і можуть споживатись разом із ним, стаціонарного обладнання для централізованого або нецентралізованого водопостачання, а також нехарчову продукцію, організаційно-правові засади обігу якої визначені Законом України “Про загальну безпечність нехарчової продукції”.