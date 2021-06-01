На Южно-Українській АЕС запустили першу чергу оновленої системи охолодження

На Южно-Українській АЕС введено в дію перших два бризкальні басейни, що дозволить істотно збільшити обсяги виробництва електроенергії у теплу пору року.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в пресслужбі ДП «НАЕК «Енергоатом».

Зазначається, що роботу виконано в межах проєкту «Реконструкція системи технічного водопостачання на Ташлицькому водосховищі та бризкальних басейнах ЮУАЕС».

«Цього року також буде введено в експлуатацію третій та четвертий басейни з п‘яти передбачених і третій гідроагрегат Ташлицької ГАЕС, а завершення реконструкції та запуск басейну №5 заплановано на 2022 рік. Результат, якого ми очікуємо від реалізації цього проєкту, – збільшення обсягів виробництва електроенергії Южно-Українською АЕС у літній період на 40%», – розповів т. в. о. президента Енергоатома Петро Котін.

У компанії очікують, що введення в дію усіх п'яти бризкальних басейнів знизить температуру циркуляційної води на 7-8°С: кожен басейн – приблизно на 1,4°С. У свою чергу, це дасть змогу уникнути втрат виробництва електроенергії на ЮУАЕС і зняти обмеження потужності атомних енергоблоків у спекотну пору.

Примітно, що нині Ташлицьке водосховище забезпечує роботу ЮУАЕС на номінальній потужності 3 000 МВт у холодну пору року. Влітку через підвищення температури циркуляційної води потужність станції обмежується до 1 800 МВт, а в особливо спекотні дні – до 1 500 МВт.

Кошторисна вартість будівництва комплексу з п’яти бризкальних басейнів становить 3,4 млрд грн. Станом на 1 квітня 2021 року виконано робіт на 2,3 млрд грн. Загальна вартість проєкту реконструкції ТГАЕС дорівнює 14,25 млрд грн – на 1 травня 2021 року профінансовано лише 3,3 млрд грн.

«Завдяки реалізації проєкту за наступні вісім років доходи Южно-Української АЕС можуть зрости у 20 разів, перевищивши 4,5 млрд грн на рік», - додали в Енергоатомі.

Як повідомляв Укрінформ, уу травні цього року Всесвітня асоціація операторів, що експлуатують атомні станції (ВАО АЕС), провела перевірку на Южно-Українській АЕС та високо оцінила її діяльність.