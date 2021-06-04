Як обрати фінансового партнера

Споживчі кредити — зручний і швидкий спосіб отримати гроші до зарплати. Сьогодні їх видають не тільки банки, а й кредитні організації.

Якщо з банками все більш-менш зрозуміло, то останні з'явилися в Україні не так давно. І це при тому, що їх сьогодні налічується вже кілька сотень. На що ж звернути увагу, коли обираєш фінансового партнера?

Дозвільні документи

З 1 липня 2020 року роботу небанківських фінансових установ регулює Національний банк України. До того їхнім регулюванням і ліцензуванням займалася Нацкомфінпослуг і ще кілька державних органів.

Ця інформація має бути доступна на сайті організації. Це — ваша гарантія, що компанія працює відповідно до чинного законодавства. У тому числі й те, що ваші персональні дані не потраплять до третіх осіб.

Тривалість роботи

Чим довше компанія працює, тим більше практичного досвіду має. Тим краще відточені стандарти обслуговування клієнтів і тим більш надійною вона є. Також це свідчить про те, що компанія ставить довгострокові цілі, не женеться за миттєвою вигодою і знає ціну репутації.

Прозорі умови

Перш ніж підписувати будь-який договір — у тому числі і кредитний — варто ознайомитися з його умовами. Припустимо, кредитна ставка мінімальна, проте передбачена плата за відкриття кредиту і його обслуговування, а також є обов'язкове страхування. Тож рекомендуємо обирати кредитора з максимально простими умовами. Наприклад, з оплатою за день або тиждень використання. Без додаткових внесків.

Додаткові пропозиції

Компанії, які цінують клієнтів, забезпечують не лише хороший сервіс, а й пропонують постійним клієнтам персональні умови лояльності — промокоди на знижку, участь у розіграші цінних призів, кешбеки, винагороду за рекомендації серед знайомих тощо.

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Ліцензія на здійснення діяльності з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (Розпорядження НКФУ № 1803 від 23.07.2015, Розпорядження НКФУ № 163 від 26.01.2017)

Фото: БистроЗайм