В Україні планують змінити процедуру банкрутства під час карантину

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт щодо зміни процедури банкрутства у період карантину.

Як передає кореспондент Укрінформу, за відповідний законопроєкт №4420 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання окремих питань процедур банкрутства на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19”, проголосували 314 народних депутатів.

Законопроєктом, зокрема, передбачаються нові форми і процедури проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів - у режимі відеоконференції та через опитування. Для цього планується узгодження механізму підтвердження особи і повноважень учасника зборів (комітету) кредиторів й оформлення результатів зборів (комітету) - у тому числі й за відсутності цифрового підпису.

Також проєктом закону пропонується уточнити порядок звернення із заявою про відкриття справи про банкрутство, здійснення провадження про банкрутство, характер відповідальності арбітражного керуючого за бездіяльність в умовах карантину.

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Законопроєкт містить вичерпний перелік підстав для продовження строків проведення попереднього засідання суду у справі про банкрутство (неплатоспроможність). Таке рішення судді можуть ухвалити за клопотанням комітету кредиторів, кредитора чи арбітражного керуючого. Те ж стосується і продовження термінів звернення у межах провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) щодо визнання недійсними правочинів, вчинених боржником, дії мораторію на задоволення вимог кредиторів, виконання плану санації чи реструктуризації боргів боржника та низки інших процедур.

Як повідомляв Укрінформ, 21 жовтня 2019 року запрацював Кодекс України з процедур банкрутства. Це - перший за часи незалежності комплексний документ, що регулює всі процедурні питання банкрутства, зокрема, спрощує порядок відкриття провадження у справах про банкрутство (неплатоспроможність). Окрім того, документом врегульовано принципово нову для України процедуру відновлення платоспроможності фізичних осіб.