ОАСК взявся за справу про плату за транспортування газу для населення

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі за позовом щодо оскарження постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо плати за транспортування газу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба суду.

«Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі щодо оскарження постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 6 березня 2020 року №580 «Про внесення змін до Кодексу газорозподільних систем», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, відповідно до постанови, від початку 2021 р. річна замовлена потужність споживача визначається виходячи з фактичного обсягу споживання природного газу цим об'єктом за газовий рік, що передував розрахунковому календарному року, але не може бути меншою, зокрема, за 126 куб. м – для побутового споживача, який використовує газ для підігріву води та приготування їжі.

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Позивач вважає, що постановою порушуються його права, оскільки він використовує вдвічі менший обсяг природного газу, а повинен сплачувати за транспортування 126 куб. м. в обов’язковому порядку, зазначають у суді.

ОАСК ухвалив розглядати справу за правилами загального позовного провадження та призначив підготовче засідання у справі на 15 липня 2021 року.

Як повідомлялося, у постанові НКРЕКП від 6 березня 2020 року зазначається, що з 1 січня 2021 року річна замовлена потужність об’єкта (об’єктів) споживача на розрахунковий календарний рік визначається Оператором ГРМ виходячи з фактичного обсягу споживання природного газу цим об'єктом за газовий рік, що передував розрахунковому календарному року, але не може бути меншою за: 39 куб. м – для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується тільки для приготування їжі; 126 куб. м – для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується для підігріву води та приготування їжі; 314 куб. м – для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується комплексно, у тому числі для опалення, або об’єкта споживача, що не є побутовим.