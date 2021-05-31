Виробництво «зеленої» електрики в Україні збільшилось майже вдвічі

У 2020 році Україна виробила понад 10,2 млрд кВт-год електроенергії з відновлюваних джерел, що фактично в два рази більше порівняно з 2019 роком.

Про це йдеться в звіті про результати діяльності НКРЕКП у 2020 році, передає Укрінформ.

«У 2020 році збереглись позитивна динаміка збільшення потужностей об’єктів електроенергетики, що здійснюють виробництво електричної енергії з альтернативних джерел. Так, обсяг електроенергії, виробленої з ВДЕ, протягом минулого року збільшився до 10 219 млрд кВт-год порівняно з 5 570 млрд кВт-год у 2019 році», - йдеться в документі.

Одночасно зі значним нарощуванням потужностей ВДЕ торік в Україні спостерігалось критичне зменшення пікового споживання електроенергії - порівняно з попередніми роками на 10%.

Така динаміка,зазначає регулятор, пов’язана з аномально теплою погодою, зниженням світового попиту на металопродукцію, а також запровадженням карантинних заходів.

«Усе це, а також забезпечення перехресного субсидіювання побутових споживачів спричинило утворення на ринку значного фінансового дисбалансу і, як наслідок, взаємної заборгованості між учасниками ринку. І, аби врегулювати ситуацію, НКРЕКП переглянула рівні «зелених тарифів», - додали в Нацкомісії.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні 2021 року тодішній заступник міністра енергетики Юрій Бойко заявляв, що частка відновлюваних джерел енергії в загальному балансі виробництва електроенергії в Україні в 2020 році вже сягнула 12,4%, у 2021-му - перевищить 13%, тобто подолає показник, який згідно з Енергетичною стратегією України на період до 2035 року мав бути досягнутий тільки до 2030 року.