Обсяг вугілля на ТЕС за тиждень збільшився до 1,2 мільйона тонн – Волинець

Обсяг вугілля на українських теплових електростанціях (ТЕС) за минулий тиждень збільшився на 300 тис. тонн і сягнув 1,2 млн тонн.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у Фейсбуці.

За його словами, до необхідного для проходження опалювального сезону обсягу не вистачає ще 800 тис. тонн вугілля. Волинець зазначив, що Міністерство енергетики повідомляє про актуалізацію енергобалансу в країні.

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«З урахуванням очікуваних режимів роботи енергосистеми в осінньо-зимовий період 2021-2022 років готується оновлення графіку накопичення обсягів вугілля та резервного палива», - констатував голова профспілки гірників.