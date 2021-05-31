Разумков сподівається, що уряд незабаром прозвітує про виконання «тарифної» постанови

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається, що Кабінет Міністрів незабаром прозвітує про виконання постанови "Про заходи, спрямовані на соціальний захист населення, у зв'язку з підвищенням цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги".

Про це спікер сказав під час засідання Погоджувальної ради, передає кореспондент Укрінформу.

"Важливим питанням залишається питання тарифів. І я хотів би нагадати шановним представникам уряду, що Верховна Рада 28 січня 2021 року прийняла відповідну постанову. Було багато що в ній зазначено, і я сподіваюся, що незабаром ми зможемо послухати, що саме було зроблено на доручення Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України", - зазначив Разумков.

Голова ВР додав, що це може відбутися якщо не на цьому, то на наступному пленарному тижні.

Разумков також зазначив, що вже закінчився опалювальний період, і нам треба зрозуміти, що було зроблено до наступного опалювального періоду.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 28 січня ухвалила постанову "Про заходи, спрямовані на соціальний захист населення, у зв'язку з підвищенням цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги".

Парламент, зокрема, рекомендував Кабінету Міністрів вжити заходів для соціального захисту населення від підвищення тарифів: розглянути можливість встановити: граничні націнки на постачання побутовим споживачам тепла, гарячої води, електроенергії і природного газу; окремий тариф для населення на перші 100 кВт спожитої електричної енергії впродовж місяця; окремий тариф на електроенергію для побутових споживачів в будинках з опалювальними електроустановками та негазифікованих будинків, за обсяг, спожитий до 3 000 кВт/год на місяць тощо.