Швейцарія збільшує фінансову допомогу Україні на цифровізацію

Міністерство цифрової трансформації України та Швейцарська агенція з розвитку та співробітництва (SDC) підписали угоду про розширення допомоги Україні в межах Програми «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP) до 6,3 млн швейцарських франків (193,7 млн грн).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що кошти надаються на розвиток е-послуг у сферах соціального захисту, пенсійного забезпечення, впровадження нових сервісів електронної демократії та підвищення цифрової грамотності українців. Угода є продовженням меморандуму про співпрацю, який Швейцарська агенція розвитку та співробітництва та Мінцифри підписали ще у вересні 2019 року.

Віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зазначив, що міністерство у рамках програми EGAP створює зручні онлайн-сервіси, які спрощують життя українців. Зокрема, завдяки цьому партнерству в Україні буле запроваджено: сервіс єМалятко, зміну місця реєстрації та сплату податків онлайн, автоматичну реєстрацію ФОП, проєкт "Дія.Цифрова освіта" тощо.

За словами генерального директора SDC Патріції Данці, агенція планує й надалі підтримувати цифрову трансформацію України для того, щоб різні категорії українців (зокрема, вразливі групи) мали рівний доступ до державних сервісів та інструментів електронної демократії.

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Як повідомлялося, Мінцифри та Швейцарська агенція розвитку та співробітництва у вересні 2019 році підписали меморандум про співпрацю, який передбачає впровадження другої фази програми «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади». Програма виконується українським Фондом Східна Європа у співпраці зі швейцарським Фондом InnovaBridge та за фінансової підтримки Уряду Швейцарії. Перша фаза програми виконувалась протягом 2015-2019 років.