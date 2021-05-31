Європі буде вигідно долучитися до відбудови сходу України - Милованов

Країнам ЄС буде вигідно брати участь у відновленні окупованих територій Донецької та Луганської областей після їх повернення до складу України.

Таку думку в програмі "Взгляд с Банковой" телеканалу "Дом" висловив позаштатний радник керівника Офісу Президента, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов.

"Яка вигода? Ну, вигода насамперед геополітична. Потрібна стабільність. Потрібен успіх економічний. Нам і всім нашим партнерам, країнам навколо нас. Я говорю не про наших ворогів, а про країни, які хоча б нейтрально до нас ставляться, - їм вигідно, щоб у нас була стабільність. Бо в ситуації нестабільності всі ці проблеми можуть і на них перекидатися. Тому в цих держав є прямий інтерес, щоб стабілізувати ситуацію. Це не їхнє завдання, щоб ми перетворилися на нову Швейцарію. Але їм вигідно, щоб ми розвивалися", - пояснив Милованов.

Передбачається, що при відбудові окупованих територій буде використовуватися змішане фінансування - коштом держбюджету України, місцевих бюджетів, міжнародних донорів, приватного бізнесу. Також частково будуть залучатися міжнародні позики.

"Досить велика частина буде безоплатна, але цілком можливо, будуть залучати й кредити. Але це, напевно, буде на другому, третьому рівнях. Наприклад, ось ми побудували основні дороги. Але було б непогано для якогось заводу ще щось добудувати. І це вже економічна історія, і під це можна залучати фінансування як інвестиції, які потрібно буде повертати", - продовжив радник керівника ОП.

За його словами, суттєва частина фінансування має бути, зокрема, коштом компенсації за наслідки агресії з боку Росії. Але спочатку такі справи потрібно виграти в міжнародних судах і арбітражах.

"Це системна робота, її потрібно вести. Достатньо доказів агресії РФ, дуже багато задокументовано конкретних випадків, це потрібно все в міжнародних судах відстоювати, робити це постійно. І я думаю, якщо цим займатиметься якісна команда, то шанси є - і непогані", - резюмував Милованов.

Як повідомлялося, раніше Милованов заявив, що для відновлення інфраструктури окупованих територій Донецької та Луганської областей, після їх повернення до складу України, планується створити спеціальний фонд, розпоряджатися яким буде державне агентство.