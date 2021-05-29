Керівникам фіктивних фірм повідомили про підозру через розкрадання грошей Укрзалізниці

Слідчі Нацполіції повідомили про підозру керівникам фіктивних фірм, на рахунок яких надійшло 4,5 мільйона гривень державних коштів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Кошти були перераховані від регіональної філії Укрзалізниці - Південно-Західної залізниці, які були виділені на ремонт та облаштування зони очікування для пасажирів на приміському вокзалі.

Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводження співробітників Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції 27 травня повідомили про підозру двом директорам фірм-підрядників у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 (Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців) Кримінального кодексу України.

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Встановлено, що керівники підприємств, аби приховати незаконну діяльність, внесли в реєстраційну документацію недостовірні відомості про господарську діяльність. Надалі посадова особа одного з підрозділів Південно-Західної залізниці перерахувала 4,5 мільйона гривень цим підприємствам з ознаками фіктивності. Кошти виділялися на ремонт та облаштування зони очікування для пасажирів на приміському вокзалі.

Фігурантам може загрожувати обмеження волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

Як повідомлялось, у лютому цього року працівники Нацполіції викрили протиправну діяльність службових осіб одного зі структурних підрозділів Південно-Західної залізниці у привласненні державних коштів, які виділялися на ремонт та облаштування зони очікування для пасажирів на приміському вокзалі. Аби привласнити кошти, вони оформили низку договорів на виконання підрядних робіт. Фактично ремонт зробили власними силами, а кошти – понад 4,5 мільйона гривень - перерахували фірмам з ознаками фіктивності за начебто виконані роботи.