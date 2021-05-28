Успішне будівництво аеропорту «Дніпро» буде показовим сигналом для інвесторів - глава DCH

Успішна реалізація проєкту з будівництва Міжнародного аеропорту «Дніпро» в рамках державно-приватного партнерства буде дуже показовим сигналом для інвесторів.

Як передає Укрінформ, про це заявив власник і президент групи DCH Олександр Ярославський, виступаючи на інвестиційному форумі UkraineInvest Talks: Dnipro, повідомляє РБК Україна.

"Я буду займатися аеропортом день і ніч, поки ми не запустимо цей проєкт. Це лакмусовий папірець, на прикладі цього проєкту ми можемо показати, що якщо за щось беремося - ми це робимо, і влада нам допомагає, тому що вона є нашим партнером у цьому проєкті", - сказав він.

Водночас Ярославський закликав державу прискорити свою частину робіт з будівництва злітно-посадкової смуги в аеропорту "Дніпро". За словами бізнесмена, минуло вже три роки, але аеропорту в Дніпрі так і немає, тоді як у Харкові аналогічний проєкт був повністю реалізований DCH за два роки в рамках підготовки до Євро-2012.

"Я дуже хочу, щоб ми з державою (а це проєкт приватно-державного партнерства) почали будувати аеропорт більш ефективно і енергійно. Це крик душі, я приїхав на форум заради цього. Заради проєкту, яким я займаюся фактично три роки - рік з попередньою владою і два роки з нинішньою. Рік ми займалися підготовкою, півроку пошуком проєктанта, зараз начебто знайшли генерального підрядника, але знову щось не рухається з боку держави. З боку DCH ніяких затримок немає: ми підготували пальове поле, йдемо з випередженням графіка", - заявив Ярославський.

Що стосується держави, за словами бізнесмена, справа гальмується. "...Давайте всі разом візьмемося і якось достукаємо до всіх - в першу чергу до держави, щоб швидше визначилися з генпідрядником", - додав Ярославський.

Читайте також: Криклій повідомив про динаміку щодо будівництва аеропорту на Закарпатті

Як повідомлялося, Ярославський є інвестором аеровокзального комплексу Міжнародного аеропорту "Дніпро", а держава зобов'язалася побудувати нову злітно-посадкову смугу завдовжки 3,2 км, яка зможе безпечно приймати сучасні важкі авіалайнери.

27 травня цього року Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час робочої поїздки до Дніпропетровської області заявив, що "...на аеропорт у Дніпрі держава на цей рік виділила з бюджету майже 1,5 млрд грн. Проведено прозорий тендер, і найближчими місяцями має активізуватися робота щодо будівництва злітно-посадкової смуги. Ми доведемо до завершення всі ці роботи протягом наступних двох років, і нарешті в місті-мільйоннику Дніпрі з’явиться сучасний та великий аеропорт".

Водночас заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в ефірі телеканалу "Україна 24" зазначив: "Так, будівництво аеропорту в Дніпрі йде не тими темпами, які очікували і хотіли б бачити місцеві жителі. Уже через кілька місяців ви побачите прискорення в рази будівництва злітно-посадкової смуги Дніпровського аеропорту".