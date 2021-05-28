Нацбанк анулював ліцензії семи страховикам через їхню відмову в проведенні перевірки

Національний банк України за результатами позапланових інспекційних перевірок ухвалив рішення про застосування до семи страхових компаній заходу впливу у вигляді відкликання всіх ліцензій на провадження діяльності із надання фінансових послуг у сфері страхування.

Як передає укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що відповідні рішення Правління Національного банку ухвалило на засіданні 27 травня 2021 року. Захід впливу застосовано до: ТДВ "СК "ЄСГ", ТДВ "СК "Афіна-Авто", ПрАТ "СК "Велс", ТДВ "СК "Мега Поліс", ТДВ "СК "Домінант", ТДВ "СК "Чесно-Страхування" та ТДВ "СК "Гермес".

Департамент виїзних перевірок Національного банку упродовж березня цього року здійснив позапланові інспекційні перевірки цих семи страховиків. За результатами перевірок встановлений та зафіксований факт відмови у проведенні перевірки, оскільки уповноважені особи Національного банку не були допущені до здійснення перевірки, а особа, уповноважена представляти інтереси страховика, була відсутньою упродовж першого дня перевірки. Відмова небанківської фінансової установи у проведенні перевірки, зокрема й через відсутність упродовж першого дня перевірки особи, уповноваженої представляти інтереси фінустанови на час перевірки, є підставою для застосування заходу впливу. А саме – відкликання (анулювання) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг. Це передбачено вимогами чинного законодавства, зокрема Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

Рішення про застосування заходів впливу набувають чинності з дня їхнього ухвалення. З цього моменту вказані страхові компанії втрачають право укладати нові договори страхування та договори страхування, які збільшують зобов'язання щодо раніше укладених договорів страхування. Водночас відкликання ліцензій не позбавляє фінансову установу від виконання своїх зобов’язань за вже укладеними на цей момент договорами про надання фінансових послуг.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня 2021 року Національний банк став регулятором ринку небанківських послуг.