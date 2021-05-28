Міжнародний форум Business Woman-2021 відбудеться 4 червня в Києві, у приміщенні Торгово-промислової палати.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на офіційній сторінці заходу.

Організатором форуму є міжнародний глянцевий журнал Business Woman за підтримки міжнародного жіночого бізнес-клубу Business Woman Club.

Серед центральних тем заходу - роль жінки у міжнародній дипломатії та політиці, а також успішне ведення бізнесу жінками. Також у програмі форуму - нагородження лауреаток Міжнародної премії Woman-2020 та презентація міжнародного екологічного проєкту Greening of the Planet.

Нагородження лауреаток премії відбуватиметься в таких номінаціях: "Бізнес та економіка"; "Політика та дипломатія"; "Екологія", "Глобальні виклики" та "Інформаційний простір".

Серед запрошених гостей форуму - третій Президент України Віктор Ющенко, перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков, президент CEO Club Ukraine Сергій Гайдайчук, народні депутати, представники понад 15 дипломатичних установ, власниці бізнесу в металургійній, сільськогосподарській, інвестиційній та банківській сферах.

За словами організаторки Business Woman-2021 Ганни Крисюк, об’єднавшись, жінки можуть змінювати світ на краще, робити з глобальних екоініціатив тренди та підтримувати розвиток інноваційних проєктів.

«Форум Business Woman-2021 є тим майданчиком, на якому жінки діляться кращими практиками ведення бізнесу в світі та вирішенням глобальних викликів. А найуспішніших жінок 2020 року, за версією журналу BusinessWoman, нагородять відповідними відзнаками впливові чоловіки України та світу. Об'єднуємося довкола глобальних викликів і робімо наш світ кращим!» - закликала Крисюк.

Як повідомили організатори, захід відбудеться у форматі офлайн із можливістю перегляду онлайн-трансляції.