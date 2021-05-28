Укренерго запровадило систему електронного документообігу з контрагентами

Національна енергетична компанія «Укренерго» запровадила для постачальників та споживачів електронну платформу «Укренерго онлайн».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Укренерго.

«Для удосконалення та пришвидшення зовнішнього документообігу, а також оперативної та зручної взаємодії з контрагентами, НЕК «Укренерго» на основі автоматизованої системи контролю і організації діловодства (АСКОД) впровадило електронну платформу «Укренерго онлайн» - https://online.ua.energy/», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через «Укренерго онлайн» постачальники та споживачі зможуть отримувати рахунки на оплату послуг з передачі електроенергії та з диспетчерського (оперативного-технологічного) управління, акти надання послуг, видаткові накладні, договори та додаткові угоди тощо.

Ця система буде доступна в режимі 24/7 з будь-якого пристрою, не потребує встановлення додаткового програмного забезпечення та має простий інтерфейс. Її впровадження дозволить користувачам зекономити час та витрати на роботу з документами.