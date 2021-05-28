Нафта дорожчає на тлі обнадійливих економічних даних із США
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість липневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $69,78 за барель, що на $0,32 (0,46%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на липень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX зросла на $0,26 (0,39%) - до $67,11 за барель. Попередні торги по еталонах завершилися на рівні $69,46 і $66,87 відповідно.
«Нафта зросла на тлі обнадійливих економічних даних із США і зростаючої думки про те, що якщо ядерна угода з Іраном буде відновлена, вона не включатиме негайне скасування санкцій, тому ринок нафти не буде швидко наповнений надлишковими барелями», - написав аналітик OANDA Едвард Мойя в своєму звіті.
І Brent, і WTI демонструють тижневе зростання від 5% до 6%. Аналітики очікують, що світовий попит на нафту зросте ближче до 100 млн бар./добу (б/д) у III кварталі на тлі літнього пікового сезону водіння в Європі й США в зв'язку з частковим скасуванням заборони на переміщення. Цьому сприяла глобальна програма вакцинації проти COVID-19.
Обнадійливі економічні дані зі Сполучених Штатів, найбільшої економіки світу, також підвищили апетит інвесторів до ризику. Число американців, які подали нові заявки на допомогу по безробіттю, впало до найнижчого рівня з середини березня 2020 року - на 39 тис., до 406 тис., мінімуму з початку пандемії COVID-19.
Тим часом оцінка зростання ВВП США в першому кварталі була залишена міністерством торгівлі на рівні 6,4% у перерахунку на річні темпи.
У понеділок, 31 травня, в США відзначається День пам'яті, який традиційно відкриває автомобільний сезон, і експерти розраховують, що збільшення мобільності громадян призведе до підвищення попиту на нафтопродукти і нафту в країні.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent установлена на рівні 69,24 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 69,25 долара за барель, що на 5 центів вище за рівень закриття торгів ($69,2).