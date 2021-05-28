Нафта дорожчає на тлі обнадійливих економічних даних із США

Ціни на нафту зросли в п'ятницю, 28 травня, на обнадійливих даних про економіку США і очікуваннях стійкого відновлення світового попиту на пальне в III кварталі.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість липневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $69,78 за барель, що на $0,32 (0,46%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на липень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX зросла на $0,26 (0,39%) - до $67,11 за барель. Попередні торги по еталонах завершилися на рівні $69,46 і $66,87 відповідно.

«Нафта зросла на тлі обнадійливих економічних даних із США і зростаючої думки про те, що якщо ядерна угода з Іраном буде відновлена, вона не включатиме негайне скасування санкцій, тому ринок нафти не буде швидко наповнений надлишковими барелями», - написав аналітик OANDA Едвард Мойя в своєму звіті.

І Brent, і WTI демонструють тижневе зростання від 5% до 6%. Аналітики очікують, що світовий попит на нафту зросте ближче до 100 млн бар./добу (б/д) у III кварталі на тлі літнього пікового сезону водіння в Європі й США в зв'язку з частковим скасуванням заборони на переміщення. Цьому сприяла глобальна програма вакцинації проти COVID-19.

Обнадійливі економічні дані зі Сполучених Штатів, найбільшої економіки світу, також підвищили апетит інвесторів до ризику. Число американців, які подали нові заявки на допомогу по безробіттю, впало до найнижчого рівня з середини березня 2020 року - на 39 тис., до 406 тис., мінімуму з початку пандемії COVID-19.

Тим часом оцінка зростання ВВП США в першому кварталі була залишена міністерством торгівлі на рівні 6,4% у перерахунку на річні темпи.

У понеділок, 31 травня, в США відзначається День пам'яті, який традиційно відкриває автомобільний сезон, і експерти розраховують, що збільшення мобільності громадян призведе до підвищення попиту на нафтопродукти і нафту в країні.

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Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent установлена ​​на рівні 69,24 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 69,25 долара за барель, що на 5 центів вище за рівень закриття торгів ($69,2).