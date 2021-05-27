Укрзалізниця відтермінувала погашення заборгованості перед «Сбербанком»

АТ "Укрзалізниця" домовилась з АТ «Сбербанк» щодо часткової зміни графіка погашення заборгованості та поступового зниження вартості фінансування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба УЗ.

Укрзалізниця повідомила, що було фіналізовано угоду з АТ «Сбербанк» щодо часткової зміни графіка погашення заборгованості перед банком. При цьому з кредитором досягнуто згоди щодо поступового зниження вартості фінансування.

Завдяки перенесенню терміну погашення більшої частини боргу, що припадав до погашення на травень поточного року, суттєво збалансовано грошовий потік та навантаження на ліквідність Укрзалізниці.

Компанія залишає за собою намір здійснити подальше рефінансування цього боргу, залучивши фінансування з міжнародного ринку капіталів або одного з українських банків.

Зазначається, що зміна умов фінансування стала можливою завдяки злагодженій і конструктивній позиції кредитора й Укрзалізниці та завдяки підтримці Національного банку та Міністерства фінансів України, які підтримують реалізацію заходів для зниження негативного впливу пандемії на транспортний сектор економіки.

Як повідомлялося, Господарський суд Донецької області у лютому 2021 року частково задовольнив позов АТ "Сбербанк" до Укрзалізниці та прийняв рішення про стягнення з компанії $56,1 млн боргів ДП "Донецька залізниця".

У 2020 році Укрзалізниця за рішенням Великої палати Верховного суду визнана правонаступником, зокрема, ДП «Донецька залізниця» з дати державної реєстрації компанії — 21 жовтня 2015 року.

За приблизними підрахунками Укрзалізниці, сума фінансових зобов’язань ДП «Донецька залізниця» перед кредиторами перевищує 6,5 млрд грн, зокрема, 3,5 млрд грн перед АТ «Сбербанк» і 1,2 млрд грн - перед АТ «ВТБ Банк», які є підприємствами власності резидентів Російської Федерації. Надані ними кредитні ресурси були використані Донецькою залізницею на придбання та оновлення основних засобів, що з початком збройного конфлікту на сході залишилися на тимчасово не підконтрольних Україні територіях.