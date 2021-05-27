Україна має розвивати державно-приватне партнерство з успішними компаніями - Шмигаль

Україна має розвивати державно-приватне партнерство з успішними компаніями для покращення економічного розвитку.

Як інформує Урядовий портал, про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав, відвідуючи компанію «Флайт Контрол» у Дніпрі.

«Підприємство є прикладом, наскільки успішними на світових ринках можуть бути українські компанії. Про це свідчить, зокрема, проєкт із виробництва агрегатів та систем для місячного посадкового модуля в межах виконання космічної програми NASA. Вважаю, що практика державно-приватного партнерства з провідними українськими компаніями повинна активно реалізовуватися», — зазначив Шмигаль.

Під час ознайомлення Прем’єр-міністра з діяльністю компанії працівники відзначили високу кваліфікацію співробітників завдяки технічним закладам освіти в Україні. Шмигаль зі свого боку наголосив, що розвиток професійної освіти є одним із ключових завдань, яке стоїть перед Міністерством освіти і науки.

З главою уряду також були присутні міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт та заступник Керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Компанія «Флайт Контрол» спеціалізується на дослідженні й експериментальних розробках у сфері природничих і технічних наук. У сферу діяльності підприємства входять наукові космічні дослідження та розроблення космічної техніки. Зокрема, «Флайт Контрол» співпрацює з компаніями космічної галузі України, США та Європи.

Як повідомляє Укрінформ, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 27 травня перебуває з робочою поїздкою у Дніпропетровській області.