Дніпропетровщина пропонує для малої і великої приватизації 28 об'єктів

Дніпропетровщина пропонує 28 об'єктів для малої і великої приватизації.

Про це заявив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук на форумі UkraineInvest Talks: Dnipro, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На сайті Фонду державного майна ви можете побачити 28 об'єктів малої і великої приватизації. Це і гірнично-хімічна компанія, і Дніпропетровський електровозобудівний завод... Це потужні об'єкти для інвестування і розвитку", - зазначив Лукашук.

Серед регіональних ініціатив, цікавих інвесторам, він виокремив реконструкцію універсального видовищно-спортивного палацу "Метеор", яку планують розпочати наступного року. Ще одна ініціатива - будівництво холодильника з регульованим газовим середовищем. Холодильний термінал матиме об'єм 5 тис.тонн для зберігання агропромислової продукції.

Лукашук також зазначив, що Дніпропетровщина забезпечує 10% ВВП і є на першему місці серед регіонів за обсягами інвестицій.

Як повідомляв Укрінформ, 27 травня у Дніпрі проходить Міжнародний інвестиційний форум «UkraineInvest Talks Dnipro», спрямований на популяризацію інвестиційного середовища в регіонах України. Серед ключових тем - інвестиційна політика та розвиток регіонів, інвестиційні стимули для проєктів зі значними інвестиціями, досвід інвесторів, побудова «інвестиційних мостів» між українськими регіонами та світом.

Захід «UkraineInvest Talks: Dnipro» організовано урядовим Офісом із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest спільно з міською радою Дніпра та Агентством розвитку Дніпра в партнерстві з Програмою USAID «Конкурентоспроможна економіка України».