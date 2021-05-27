Встановлення 14% ПДВ на всі сільгосптовари сприятиме здешевленню продуктів – Лещенко

Щоб збалансувати споживчу інфляцію та знизити ціни на продукти, потрібно встановити ставку податку на додану вартість у 14% на всю групу сільгосптоварів.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр аграрної політики Роман Лещенко у інтерв'ю LB.ua.

«На сільськогосподарську групу товарів, в першу чергу соціально значущих: масло, олію, - необхідно знижувати ставку ПДВ. Треба знизити ПДВ до 14% на всю групу сільгосптоварів, щоб стабілізувати інфляцію, яка нас очікує в цьому і наступному році. На частину сільгосппродукції в нас діє ставка в 14%. Моя ціль – досягти розширення ставки 14% на всю групу сільгосппродукції», - заявив Лещенко.

Він зазначив, що в Україні терміново потрібно прийняти закон про внутрішню торгівлю, збалансувати ціноутворення. За словами міністра, наразі волатильність ринків дійшла до абсурду. Зокрема, торговельні мережі підняли ціну на соняшникову олію настільки швидко (при тому що є продуктовий запас), що зараз українська олія в польському супермаркеті на прилавку коштувала на 10% дешевше, ніж в українських торговельних мережах.

«Знизивши ставку ПДВ для всіх, ми ще і боремось з податковими скрутками. І ще хочу сказати, що за рахунок того, що ми знижуємо ставку ПДВ, ми мінімізуємо ризики працювати в тіні по зерну», - наголосив урядовець.

Він також уточнив, що в Україні понад 8 млн га земель сільгосппризначення знаходиться в тіні і з цих земель не платяться жодні податки.

«Наша держава втрачає 4 рази. Перший раз втрачає з земельного податку. Вдруге – на схемах податкового кредиту. Третій раз – держава таким схемщикам відшкодовує ПДВ… А четвертий раз країна втрачає на валютній виручці, яка може взагалі не заходити в країну. І мова йде про мільярдні збитки для країни», - підсумував Лещенко.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 17 грудня 2020 року ухвалила закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції". 22 лютого 2021 року Президент України Володимир Зеленський підписав цей закон.

Закон передбачає зниження ставки ПДВ з 20% до 14% за операціями з постачання та ввезення на територію України деяких видів сільськогосподарської продукції, зокрема: великої рогатої худоби, свиней, молока незбираного, пшениці та жита, ячменю, вівса, кукурудзи, соєвих бобів, цукрових буряків, насіння льону, свиріпи або ріпаку, соняшнику та інших олійних культур.