У Нацбанку зосередились на проєктах, здатних стимулювати інноваційні фінпослуги

Пандемія змінила звички українців, і минулий рік став роком стрімкої цифрової трансформації фінансової системи.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час заходу Європейської Бізнес Асоціації «Безготівковий день» сказав голова Національного банку Кирило Шевченко.

"Для всіх нас 2020 рік став роком стрімкої цифрової трансформації фінансової системи, коли пандемія змінила звички українців у бік цифровізації. Національний банк впровадив інновації та сприяв розвитку фінтехринку. Ми зосередились на низці важливих проєктів, здатних стимулювати розвиток інноваційних фінансових послуг", - сказав Шевченко.

Він зазначив, що основним пріоритетом для Нацбанку залишається оновлення платіжного законодавства.

"Як відомо, парламент прийняв за основу проєкт закону №4364 "Про платіжні послуги". Цей документ має оновити та змінити платіжний ландшафт у країні", - зауважив голова НБУ.

За його словами, законопроєкт передбачає імплементацію в українське законодавство положень другої платіжної директиви Європейського Союзу. Після того, як він буде ухвалений у другому читанні, кожен споживач отримає конкурентні платіжні послуги, а учасники ринку – динамічний розвиток інструментів та зростання доходів.

"Окремим нововведенням законопроєкту є концепція відкритого банкінгу, який має об'єднати різних надавачів платіжних послуг і технологічних платформ у єдину систему. Це дасть можливість споживачу користуватися інноваційними сервісами та легко і зручно управляти своїми коштами, що стане потужним поштовхом для розвитку фінтеху", - підсумував Шевченко.