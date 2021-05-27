Україна на фінальній стадії переговорів про створення національного авіаперевізника – ОП

Україна вийшла на фінальну стадію переговорів з окремими великими авіакомпаніями щодо створення національної української авіакомпанії-перевізника.

Про це заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко сказав у прямому ефірі телеканалу «Україна 24», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Що стосується авіабудування та авіакомпанії – це не тільки мрія Президента. Ми сьогодні - на фінальному етапі перемовин із деякими великими авіакомпаніями, з якими ми плануємо разом зробити національного авіаперевізника, адже у них є досвід», - сказав Тимошенко .

За його словами, в поточному році планується збільшення держбюджету за рахунок його наповнення коштами від транзитного авіасполучення, яке, в свою чергу, буде збільшено транзитом у небі України європейськими авіаперевізниками.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні 2020 року Президент України Володимир Зеленський заявив про наміри створення державної авіакомпанії, флот якої складатиметься з літаків виробництва державного підприємства "Антонов".